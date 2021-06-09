В четверг татарстанцы смогут наблюдать солнечное затмение

В четверг, 10 июня, в 13:40 по московскому времени произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой. Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставляя на виду лишь его тонкий край. Жители Татарстана смогут увидеть только частную фазу кольцеобразного затмения: диск Луны закроет диск Солнца примерно на 20%.

Приступить к наблюдению можно с 14:00, рассказал профессор института физики КФУ, директор Астрономической обсерватории им.В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.

Для этого обязательно нужно использовать средства для защиты глаз. Если есть возможность увидеть затмение при помощи оптических приборов, к примеру подзорной трубы, то нельзя забывать про специальные термостойкие фильтры. Если наблюдать за космическим явлениям приходится невооруженным глазом, то нужно взять затемненное стекло либо очки с очень темными стеклами.

Нефедьев отдельно отметил, что погода в этот день должна быть ясной. Если небо заволокут тучи, увидеть ничего не получится.

Кольцеобразная фаза солнечного затмения будет видна в Канаде, в провинции Онтарио, в Гренландии, на Северном полюсе, в Якутии и на Чукотке. Затмение начнется в Северной Америке и закончится на нашем Дальнем Востоке, передает пресс-служба КФУ.

В мае татарстанцы могли увидеть фазу Луны, близкую к суперлунию. Тогда совпали сразу три астрономических явления: суперлуние, полнолуние и полное затмение Луны.



