Профессор КФУ рассказал, когда татарстанцы смогут наблюдать суперлуние

Сегодня Луна на небе сегодня взойдет в 21.10. В это время татарстанцы смогут увидеть фазу Луны, близкую к суперлунию, рассказал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгарда КФУ Юрий Нефедьев.

Сегодня совпали сразу три астрономических явления: суперлуние, полнолуние и полное затмение Луны. Однако последнее явление невозможно будет увидеть, потому что оно происходило днем. Луна для нашей местности находилась ниже линии горизонта.

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Нефедьев рассказал, что сегодня спутник Земли будет выглядеть крупнее, чем обычно. Дело в том, что все небесные тела Солнечной системы, в том числе Луна, движутся по эллиптическим орбитам. Сейчас спутник достиг самой близкой к Земле точке своей орбиты. Минимальное расстояние до нашей планеты составило примерно 360 тысяч километров.

— При этом Луна находится в третьей основной фазе — полнолунии. В быту такое явление называют суперлунием (следует отметить, что в научной терминологии такого названия не существует). Далее Луна будет от Земли удаляться. Следующее сближение Луны с Землей нас ждет через 27,3 суток. Таков период обращения естественного спутника вокруг Земли, — рассказал ученый.

В среднем за год происходит два полных лунных затмения, в это время естественный спутник Земли окрашивается в красноватый цвет. Однако профессор пообещал, что татарстанцев скоро ждет другое интересное астрономическое явление — кольцеобразное солнечное затмение. Оно ожидается 10 июня, передает пресс-служба КФУ.

Вчера в Московском планетарии рассказали, что россияне смогут наблюдать в небе сразу три астрономических явления.