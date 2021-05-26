Профессор КФУ рассказал, когда татарстанцы смогут наблюдать суперлуние
Сегодня Луна на небе сегодня взойдет в 21.10. В это время татарстанцы смогут увидеть фазу Луны, близкую к суперлунию, рассказал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгарда КФУ Юрий Нефедьев.
Сегодня совпали сразу три астрономических явления: суперлуние, полнолуние и полное затмение Луны. Однако последнее явление невозможно будет увидеть, потому что оно происходило днем. Луна для нашей местности находилась ниже линии горизонта.
Нефедьев рассказал, что сегодня спутник Земли будет выглядеть крупнее, чем обычно. Дело в том, что все небесные тела Солнечной системы, в том числе Луна, движутся по эллиптическим орбитам. Сейчас спутник достиг самой близкой к Земле точке своей орбиты. Минимальное расстояние до нашей планеты составило примерно 360 тысяч километров.
— При этом Луна находится в третьей основной фазе — полнолунии. В быту такое явление называют суперлунием (следует отметить, что в научной терминологии такого названия не существует). Далее Луна будет от Земли удаляться. Следующее сближение Луны с Землей нас ждет через 27,3 суток. Таков период обращения естественного спутника вокруг Земли, — рассказал ученый.
В среднем за год происходит два полных лунных затмения, в это время естественный спутник Земли окрашивается в красноватый цвет. Однако профессор пообещал, что татарстанцев скоро ждет другое интересное астрономическое явление — кольцеобразное солнечное затмение. Оно ожидается 10 июня, передает пресс-служба КФУ.
Вчера в Московском планетарии рассказали, что россияне смогут наблюдать в небе сразу три астрономических явления.Общество Татарстан
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