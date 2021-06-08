В Казани сегодня вечером затопило проспект Амирхана — видео

Фото: скриншот

В Казани сегодня вечером из-за ливня затопило проспект Амирхана. Видео опубликовано в telegram-канале Kazan.Chp.

На опубликованных кадрах видно, как машины наполовину затоплены.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь будет идти на протяжении двух часов. Пользователи соцсетей начали сообщать о затопленных улицах в центре города. Там машины также начали уходить под воду.

Вчера в столице Татарстана во время дождя затопило проезжую часть по улице профессора Камая в Приволжском районе.



В прошлом году подобная ситуация также наблюдалась на улицах города. Прокуратура Казани тогда выяснила, что местные власти не обеспечивают надлежащего контроля за объектами дождевой канализации и не принимают достаточных мер для разрешения проблемы. В комитете внешнего благоустройства исполкома Казани объясняли, что регулярные подтопления на дорогах происходят из-за смыва потоком воды мусора в объекты ливневой канализации.