В Самаре пьяная мать вывесила дочь из окна и уронила

В Самаре пьяная женщина «в воспитательных целях» решила вывесить свою 3-летнюю дочь за окно и выронила. Об этом сообщает Следственный комитет по Самарской области.

По версии следствия, 24-летняя жительница города, находясь в своей квартире уронила с балкона свою малолетнюю дочь. Ребенок от полученных травм погиб.

Мать девочки подозревается в преступлении предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии). Сейчас она задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В мае в соцсетях распространилось видео, как мать пинает свою дочь возле подъезда. На ролик обратили внимание силовики: прокуратура начала проверку, а к женщине нагрянули полицейские. В итоге следственные органы возбудили против матери уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).



Ольга Плешкова