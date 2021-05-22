В Казани возбудили уголовное дело против женщины, которая пинала дочь

В отношении матери ребенка, которая пинала свою дочь, возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль надзорного ведомства.

Ранее «Реальное время» сообщало, очевидцы сняли на видео, как мать ногами избивает свою дочь. По словам автора ролика, инцидент произошел на улице Челюскина, 38. На кадрах ролика девочка подходит к подъезду, на входе которого стоит молодая женщина. Как только ребенок пытается пройти, она начинает пинать девочку. Ребенок убегает, но возвращается, девочка называет женщину матерью. Прокуратура Татарстана уже организовала проверку. Полиция задержала женщину.



Ольга Плешкова