Вилков отстранен от судейства до конца сезона без права восстановления

Судья Михаил Вилков отстранен от работы в российском футболе до конца сезона-2020/21 без права восстановления. Об этом сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

Решение об официальном отстранении Вилкова принято на заседании исполкома. Предложение было вынесено на рассмотрение лично Хачатурянцем.

«Мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской премьер-лиги. Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы. Мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации», — сказал Хачатурянц.

Напомним, Вилков был отстранен на неопределенный срок после грубых ошибок в матче 26-го тура «Локомотив» — «Ростов». Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала решения арбитра ошибочными.