РЖД назначат на лето более 1 тысячи дополнительных поездов на лето

Фото: Максим Платонов

ОАО «Российские железные дороги» в летний период назначает более 1 тыс. дополнительных поездов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале компании.

В сторону юга России направят порядка 600 поездов, включая Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа. Свыше 300 тыс. детей в составе организованных групп РЖД отвезет на летний отдых — для этой цели будет выделено 180 рейсов.

фото: kzn.ru

«Чтобы поездки детей были комфортными и безопасными, составы формируются из новых вагонов, оборудованных биотуалетами, кулерами и кондиционерами», — говорится в сообщении.

В 2021 году больше 3,2 тысячи детей из Татарстана отправятся на отдых в Краснодарский край и Крым. Об этом рассказал глава Минмолодежи республики Дамир Фаттахов.

Алексей Нечаев