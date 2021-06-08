Оргкомитет Баку не аккредитовал журналиста «Матч ТВ» Арустамяна на Евро-2020

Фото: скриншот эфира "Матч ТВ"

Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян не сможет работать на матчах чемпионата Европы — 2020 по футболу. Об этом сообщил блогер Василий Уткин.

Арустамяну отказали в выдаче аккредитации на Евро-2020 в оргкомитете Баку. Для работы на турнире журналистам необходимо получить одобрение со стороны оргкомитетов всех стран-хозяек чемпионата Европы.

«Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Баку блокировал Нобеля, который, кстати, бакинец. Что это как не лишение человека заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, что Баку примет три матча группового раунда, а также одну из четвертьфинальных встреч. Всего турнир пройдет на территории 11 стран Европы, в том числе в российском Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.

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