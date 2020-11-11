Алиев заявил о победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе

Война в Нагорном Карабахе завершилась, в ней победил Азербайджан, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Баку проведет в Карабахе оценку ущерба и потребует от Армении компенсацию.

«Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

10 ноября Армения согласилась на сделку в конфликте в Нагорном Карабахе. Заявление о прекращении огня подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Российские миротворцы направились в Нагорный Карабах, там они будут следить за прекращением огня в зоне конфликта.

