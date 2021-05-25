На три парка в Татарстане за год потратят почти 80 млн рублей — вот как они будут выглядеть

Из бюджета Татарстана на обустройство трех парков выделено 79,6 млн рублей, следует из тендерной документации ГИСУ РТ. Речь идет о трех общественных пространствах: набережной реки Зай в Заинском районе, парке отдыха в Верхнеуслонском районе и парке «Гренада» в Набережных Челнах.



Верхнему Услону сделают экстрим-парк

Парк отдыха в Верхнем Услоне находится в центре села, его общая площадь — 94 тыс. кв. м (первая очередь проектирования предусматривает обустройство 12 тыс. кв. м). В рамках разработки проекта авторы составили тепловую карту активности местных жителей и туристов — выяснилось, что парк популярен именно у местных, туристы проводят время в прибрежной зоне.

Отчасти парк уже благоустроен — есть спортплощадка, смотровая площадка, детская площадка, зеленые насаждения. Но часть парка представляет собой или пустырь, или же непроходимый лес.

В ходе анкетирования горожане и туристы высказались за появление в парке новых спортплощадок, в том числе для экстремальных видов спорта, а также площадки для проведения мероприятий. В итоге центром первой очереди благоустройства станет экстрим-зона — как пишут авторы проекта, «образ которой олицетворяет собой застывшую в камне стихию».



В первую очередь проектирования предлагается сделать экстрим-зону для подростков 12—18 лет, состоящую из памп-трека и асфальтового боула общей площадью около 1300 кв. м. Вместе с этим проект предусматривает размещение зоны отдыха, а также обустройство входной зоны и подъезда к территории.

На эти цели ГИСУ выделило 12,5 млн рублей.

Смотровые площадки и качели у реки Зай

На набережной реки Зай в Заинске пройдет уже четвертая очередь благоустройства, она затронет 8 тыс. кв. м. В ходе предыдущих очередей реконструкции там сделали спуски к воде, воркаут-площадку у берега, универсальную площадку с амфитеатром, пункт проката, лестницу, поднимающуюся в расположенную рядом Школьную гору, и мемориальную площадь на ней.

Четвертая очередь предусматривает появление смотровых площадок на склонах Школьной горы, комплекса с качелями, обустройство входной группы, парковку, а также развитие так называемой зоны сухого пляжа.

На все вышеперечисленное ГИСУ Татарстана выделило 13,3 млн рублей.



Павильон и площадка для собак в Набережных Челнах

В челнинском парке «Гренада» уже провели две очереди благоустройства — на них потратили 270 млн рублей. В процессе благоустройства «Гренада» также оформлена как место для любителей экстремальных видов спорта — там появились скейт-парк, зоны для воркаута и паркура и даже трасса для дронов.

Третья очередь благоустройства (как пишут местные СМИ, ее должны были провести еще в прошлом году — вмешалась пандемия) предусматривает строительство крытого павильона, в котором будут расположены туалеты и душевые кабины, — по задумке, любители спорта смогут там освежиться после занятий.

Также в ходе благоустройства в парке должна появиться площадка для выгула собак. Кроме того, в парке проработают направления маршрутов — так, чтобы разделить потоки любителей активного и спокойного отдыха.



На челнинский парк направят 53,85 из 79,6 млн рублей.

Работы на этих рекреационных территориях должны провести в срок до 20 декабря этого года. При этом 79,6 млн рублей — лишь часть общей программы по благоустройству парков, скверов и набережных в республике, объем которой в 2021 году составляет 1,95 млрд рублей. По ней работы уже стартовали в 14 районах Татарстана.

Большая часть суммы была распределена еще в 2020 году — речь идет о 1,38 млрд рублей, которые направят на благоустройство 46 общественных пространств, следует из материалов сайта госзакупок. Эта сумма разделена на два тендера, победителем которых стало ООО «Татмелиоводстрой», один из крупных республиканских господрядчиков — с годовой выручкой в 1,67 млрд рублей. У компании ряд бенефициаров, в числе наиболее крупных — представители семей Залаковых и Сунгатуллиных.

Александр Артемьев