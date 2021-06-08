В Нижнекамске устраняют последствия провала дорожного полотна — перекрыто движение транспорта

В Нижнекамске на пересечении улиц Вокзальной и Корабельной устраняют последствия провала дорожного полотна — движение транспорта перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Нижнекамска приносит свои извинения за временные неудобства.

В Казани временно будет ограничено движение транспорта и пешеходов по проезду Хезмэт. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Алексей Нечаев