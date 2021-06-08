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В Нижнекамске устраняют последствия провала дорожного полотна — перекрыто движение транспорта

14:25, 08.06.2021
В Нижнекамске устраняют последствия провала дорожного полотна — перекрыто движение транспорта
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске на пересечении улиц Вокзальной и Корабельной устраняют последствия провала дорожного полотна — движение транспорта перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Нижнекамска приносит свои извинения за временные неудобства.

В Казани временно будет ограничено движение транспорта и пешеходов по проезду Хезмэт. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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