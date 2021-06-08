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В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по проезду Хезмэт

13:58, 08.06.2021
В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по проезду Хезмэт
Фото: kzn.ru

В Казани временно будет ограничено движение транспорта и пешеходов по проезду Хезмэт. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

С 9 по 25 июня нельзя будет проехать на участке от Мамадышского тракта до дома №30а по улице Ясмин. Неудобства связаны с ремонтом дороги.

Также в жилом массиве «Новая Сосновка» Советского района будет закрыт участок дороги по ул. Лесной от дома №4а по ул. Дорожной до ул. Таежной — там запланирован ремонт асфальта и будут укладывать тротуар.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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