В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по проезду Хезмэт

В Казани временно будет ограничено движение транспорта и пешеходов по проезду Хезмэт. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

С 9 по 25 июня нельзя будет проехать на участке от Мамадышского тракта до дома №30а по улице Ясмин. Неудобства связаны с ремонтом дороги.

Также в жилом массиве «Новая Сосновка» Советского района будет закрыт участок дороги по ул. Лесной от дома №4а по ул. Дорожной до ул. Таежной — там запланирован ремонт асфальта и будут укладывать тротуар.



Ольга Плешкова