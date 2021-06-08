За сутки в России зафиксировали 9 977 случаев заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 9 977 — максимум с 14 марта. Общее количество зараженных увеличилось до 5 145 843, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 8 883 и достигло 4 752 085 человек. Доля выздоровевших составила 92,4%.

Умерло за сутки 379 человек. Всего скончались 124 496 пациентов. Условная летальность выросла до 2,42%.