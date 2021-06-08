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КАМАЗ перенес сроки запуска грузового каршеринга в Москве из-за М-12

12:24, 08.06.2021
КАМАЗ перенес сроки запуска грузового каршеринга в Москве из-за М-12
Фото: Максим Платонов

Из-за высокого спроса на технику на крупных инфраструктурных проектах ПАО «КАМАЗ» перенесло сроки запуска грузового каршеринга в Москве, сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

Причина — высокий спрос на технику на крупных инфраструктурных проектах типа строительства трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

В компании отметили, что не отказываются от грузового каршеринга в Москве — пока пересматриваются сроки выхода на этот рынок.

В прошлом году КАМАЗ запустил первый в стране каршеринг грузовых автомобилей. Об этом сообщили в PR-службе онлайн-сервиса «Спецшеринг». Оформить каршеринг грузовика можно двумя способами: аренда грузовика и аренда автомобиля с водителем. Взять в аренду грузовик можно от одного дня до одного года. В стоимость аренды включено все, кроме топлива.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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