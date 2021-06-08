В Набережных Челнах руководителем МУП «ПАД» стал Марат Анисимов

В Набережных Челнах Марата Анисимова утвердили в должности директора МУП «ПАД». О его назначении сообщил мэр города Наиль Магдеев во время объезда улицы Шамиля Усманова. Ранее Анисимов занимал должность исполняющего обязанности директора предприятия.

«Работа зимой — это тоже испытание. В прошедшем зимнем периоде было достаточно много снега, поэтому мы считаем, что и.о. руководителя муниципального предприятия свои задачи выполнил. Для него это был экзамен: если бы он его не сдал, то для него события бы развивались по другому сценарию», — цитируют Магдеева Chelny.biz.

Анисимов прокомментировал работы по освещению на улице Шамиля Усманова:

«Будет 45 опор освещения: 28 — от Дружбы народов до Беляева, 17 опор от Беляева до Хасана Туфана. Также будет обустроено 2 тысячи квадратных метров тротуара».

Алексей Нечаев