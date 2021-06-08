Очевидец рассказал, что Архиерейское озеро поезеленело впервые

Фото: Эва Милконская

Фотограф Эва Милконская в беседе с «Реальным временем» рассказала, что позеленение Архиерейского озера произошло впервые, а на поверхности воды есть водоросли.

— У семьи подруги на этом озере дача, мы ходили на озеро прогуляться и обнаружили необычайно насыщенный цвет воды. Живность вся на месте (я даже засняла на видео улитку, которая питалась зелеными водорослями на поверхности воды). Запах, на мой взгляд, вода имеет вполне обычный. Да, на вид она однозначно отличается от той, что бывает здесь всегда (сейчас вода более мутная и имеет насыщенный бирюзовый оттенок), но в природе такую можно встретить, — сказала она.

Фото: Эва Милконская

— Я не хочу строить никаких догадок, как это делают остальные. Абсолютно неизвестно, природа это так себя ведет или же это последствия какой-то деятельности человека. Слухи быстро распространяются, и уже 99% людей в Сети с полной уверенностью утверждают, что в озеро слили токсины. Я, к слову, жду достоверную информацию от экологов, — рассказала фотограф.

Фото: Эва Милконская

Она отметила, что с другой стороны озеро имеет обычный вид.

Фото: Эва Милконская

В прошедшие выходные в соцсетях сообщили, что Архиерейское озеро возле села Тарлаши в Лаишевском районе РТ приобрело нетипичный цвет. После этого прокуратура Лаишевского района организовала проверку информации о загрязнении озера. Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков прокомментировал «Реальному времени», что в озере есть небольшие следы, похожие на цветение водорослей из-за сильной жары, поэтому наблюдаются небольшие изменения (цвета воды, — прим. ред.) возле берега. Подробности будут известны после анализов.