СМИ: «Краснодар» предложил «Рубину» 6 млн евро за Макарова

«Краснодар» интересуется полузащитником «Рубина» Денисом Макаровым, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, краснодарский клуб предложил за футболиста 6 млн евро.

Фото: rubin-kazan.ru

Контракт Макарова с «Рубином» действует еще два года — до лета 2023 года. В прошедшем сезоне футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив в них 7 мячей. Он стал вторым бомбардиром команды в чемпионате страны, уступив лишь Джордже Деспотовичу.

Сейчас Макаров находится в расположении сборной России, где готовится к чемпионату Европы — 2020.

Напомним, ранее «Краснодар» объявил о расставании с двумя бывшими футболистами «Рубина».