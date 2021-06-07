Росстат подсчитал, насколько выросли цены на продукты в мае

В России с начала года продовольственные товары подорожали на 4,85%. Продовольственные товары в мае подорожали на 0,74% по сравнению с апрелем, говорится в сообщении Росстата.

Больше всего в мае подорожали овощи. Рост цен составил: на свеклу столовую — 35,3%, капусту белокочанную свежую — 25,2%, морковь — 18,8%, картофель — 15,4%, лимоны — 12,8%, лук репчатый — 11,3%, виноград — 4,2%. Вместе с тем цены снизились: помидоры — на 8,3%, огурцы — на 7,9%, бананы — на 1,3%, чеснок — на 0,3%, грибы свежие — на 0,2%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Росстат сообщал, что в России за неделю с 25 по 31 мая подорожали белокочанная капуста, морковь и картофель.



В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.