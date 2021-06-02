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В России в последнюю неделю мая подорожали капуста, морковь и картофель

19:54, 02.06.2021 2
В России в последнюю неделю мая подорожали капуста, морковь и картофель
Фото: Роман Хасаев (архив)

В России за неделю с 25 по 31 мая подорожали белокочанная капуста, морковь и картофель. Об этом сообщает Росстат.

«Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом подорожали: капуста белокочанная — на 5,1%, морковь — на 4,4%, картофель — на 3,2%, лук репчатый — на 1,7%», — говорится в сообщении.

Фото: wikipedia.org

В то же время цены на огурцы снизились на 5%, помидоры — на 3,6%, яблоки — на 0,3%. Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 0,2%, цены на сахар практически не изменились.

Мясо кур подешевело в среднем на 0,1%, яйца куриные подешевели на 3,1%.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесРозничная торговля
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    я наверное не услышал как мишустин сказал, что причина скачка цен на бензин, дизель, металл, стройматериалы, ит. д. - жадность производителей и некомпетентность правительства, особенно экономического блока. но очень надеюсь что он это произнесет.
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    Анонимно 03 июн
    Не скажут никогда. Во всё виноват мировой рынок и США. США вообще всегда во всё виновата. Очень удобно.
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