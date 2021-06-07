В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 30 человек
В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 30 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего на 7 июня в республике зарегистрировано 21 696 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 685 человек.
Умерли за весь период 505 человек.
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Алексей НечаевОбществоМедицина Татарстан
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