В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 30 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 30 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 7 июня в республике зарегистрировано 21 696 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 685 человек.



Умерли за весь период 505 человек.

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Алексей Нечаев