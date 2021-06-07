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В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 30 человек

11:34, 07.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 30 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 30 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 7 июня в республике зарегистрировано 21 696 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 685 человек.

Умерли за весь период 505 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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