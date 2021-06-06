В ДТП на М-7 в Татарстане погиб водитель и пострадал пассажир

Фото: соцсети

5 июня на трассе М-7 в Елабужском районе Татарстана произошло массовое ДТП.



В аварии пострадали автомобили 12-я модель «Лады», «Лада Гранта», Kia Rio и грузовик. Водитель «Лады» 12-й модели скончался на месте, пассажир получил травмы.

Очевидцы сообщили, что водитель Kia Rio был пьян и сбежал с места аварии. Водители других автомобилей не пострадали.

ДТП произошло в субботу вечером, по появившимся в сети кадрам было видно, что повреждения автомобилей очень сильные. Из-за аварии на трассе тем вечером образовалась большая пробка.

Маргарита Головатенко