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В ДТП на М-7 в Татарстане погиб водитель и пострадал пассажир

18:18, 06.06.2021 2
В ДТП на М-7 в Татарстане погиб водитель и пострадал пассажир
Фото: соцсети

5 июня на трассе М-7 в Елабужском районе Татарстана произошло массовое ДТП.

В аварии пострадали автомобили 12-я модель «Лады», «Лада Гранта», Kia Rio и грузовик. Водитель «Лады» 12-й модели скончался на месте, пассажир получил травмы.

Очевидцы сообщили, что водитель Kia Rio был пьян и сбежал с места аварии. Водители других автомобилей не пострадали.

ДТП произошло в субботу вечером, по появившимся в сети кадрам было видно, что повреждения автомобилей очень сильные. Из-за аварии на трассе тем вечером образовалась большая пробка.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоАвто Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    Пьяный за рулём - потенциальный убийца.
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    Анонимно 08:37
    Ещё один миф. Посмотрите сколько смертельных ДТП совершают не пьяные. Это из разряда "каждый мужчина - потенциальный насильник" Пьяным нечего за руль садиться - это однозначно. А сильно пьяным нечего вообще по улицам бродить, особенно это любят ночью. Выпил - сиди дома.
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