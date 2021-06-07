Прифтис заявил о готовности продлить контракт с УНИКСом

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис намерен продолжить работу с командой, если руководство предложит ему новый контракт. Об этом рулевой казанцев сообщил в интервью греческим СМИ.

По его словам, у него был разговор с руководством «Панатинаикоса», но сейчас он сконцентрирован на работе в УНИКСе. При этом он не против продолжить карьеру в Казани в случае, если ему будет предложено остаться.

«Я здесь четыре года, чувствую себя в клубе как дома. Я человек, который не любит изменений и работает в каждой команде не менее двух лет. Я рад за эти четыре года в Казани, у меня отличные отношения с президентом клуба и его семьей. Конечно, у нас есть разногласия, но в конце концов мы всегда находим общий язык, чтобы двигаться дальше, и это является положительным моментом. Я настроен позитивно, как и команда, где сложилась положительная атмосфера, но вопрос все еще открыт. Мы поговорим об этом (контракте), когда закончится сезон», — заявил тренер.

Прифтис в компании президента УНИКСа Евгения Богачева. Фото: vk.com/unicsbasket

Действующее соглашение с Прифтисом было заключено летом прошлого года по системе «1+1», то есть с правом возможного продления контракта на следующий сезон. В казанском клубе он работает уже с 2017 года.

В текущем сезоне УНИКС под руководством Прифтиса дошел до финала Кубка Европы и завоевал право выступить в Евролиге. Также казанцы вышли в финал Единой лиги ВТБ, где в первом матче серии до трех побед уступили московскому ЦСКА.

Сегодня в Казани состоится вторая игра между командами. Матч против ЦСКА начнется в 19.00 по московскому времени.