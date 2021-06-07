В Казани 12 июня откроют памятник воинам-интернационалистам
В Казани в День России 12 июня откроют памятник воинам-интернационалистам. Об этом сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.
Открытие состоится в 11.00 в парке Победы. Автор скульптуры — Александр Кислов.
В честь открытия в ДК им. Ленина выступит ансамбль ВДВ «Голубые береты».
Инициаторами установки памятника выступили Минкульт РТ, координационный совет Татарстана по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, а также участники вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.Общество Татарстан
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