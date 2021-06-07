Новости общества

18:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани 12 июня откроют памятник воинам-интернационалистам

11:03, 07.06.2021 3
В Казани 12 июня откроют памятник воинам-интернационалистам
Фото: скриншот

В Казани в День России 12 июня откроют памятник воинам-интернационалистам. Об этом сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Открытие состоится в 11.00 в парке Победы. Автор скульптуры — Александр Кислов.

В честь открытия в ДК им. Ленина выступит ансамбль ВДВ «Голубые береты».

Инициаторами установки памятника выступили Минкульт РТ, координационный совет Татарстана по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, а также участники вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:08
    Среди ветеранов Афгана много психбольных, которых надо хорошо лечить!
    Ответить
    Анонимно 14:15
    после Чечни тоже не совсем здоровые на голову возвращались
    Ответить
  • Анонимно 12:51
    Да, памятник установить легко, помогите травмированным людям !
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также