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В Казани установят памятник воинам-интернационалистам

10:35, 16.03.2021
В Казани установят памятник воинам-интернационалистам
Фото: kzn.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об установке в казанском парке Победы памятника «После боя», посвященного воинам-интернационалистам. Документ размещен на официальном портале правовой информации РТ.

Инициаторами установки памятника выступили Минкульт РТ, координационный совет Татарстана по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, а также участники вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Исполкому Казани предложили определить балансодержателя памятника и провести работу по установке монумента и благоустройству прилегающей территории.

Общество Татарстан
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