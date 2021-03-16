В Казани установят памятник воинам-интернационалистам

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об установке в казанском парке Победы памятника «После боя», посвященного воинам-интернационалистам. Документ размещен на официальном портале правовой информации РТ.

Инициаторами установки памятника выступили Минкульт РТ, координационный совет Татарстана по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, а также участники вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.



Исполкому Казани предложили определить балансодержателя памятника и провести работу по установке монумента и благоустройству прилегающей территории.