Росгвардия объявила конкурс на создание IT-системы контроля за оружием

Фото: Максим Платонов

Росгвардия намерена создать автоматизированную систему контроля за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами. Тендер размещен на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта составляет 305,5 млн рублей.

Заявки участников торгов организация рассмотрит к концу июня, сообщили «Ведомости». Система должна заработать к 30 сентября 2022 года. На платформе можно будет найти электронную картотеку лиц и частных охранников с информацией о выданных им разрешениях на хранение и имеющихся у них единиц оружия.

фото: realnoevremya.ru

В Татарстане Комитет Госсовета по законности и правопорядку одобрил поправки, ужесточающие оборот оружия после трагических событий в Казани и Керчи. Так, депутаты согласились с консолидированным предложением повысить возраст с 18 до 21 года, который дает право на приобретение оружия.



В РТ изъяли оружие более чем у 200 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге.

Алексей Нечаев