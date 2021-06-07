Россия и Канада выступят в одной группе на ЧМ-2022 в Финляндии

Сборная России по хоккею выступит в группе А на чемпионате мира в 2022 году, который пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере.

Список участников групп был определен исходя из занимаемых мест команд в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ).

По итогам ЧМ-2021 сборная России потеряла вторую строчку в рейтинге, пропустив вперед финнов. Из-за этого россияне сыграют в группе А, где их соперниками станут действующий чемпион мира команда Канады, а также Швейцария, Германия, Словакия, Дания, Казахстан и Италия.

В другой группе сыграют Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Беларусь и Великобритания.

Следующий чемпионат мира состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии.

Напомним, чемпионами мира в нынешнем году стали канадцы. В финале сборная Канады обыграла в овертайме команду Финляндии.