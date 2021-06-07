Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии

Сборная Канады обыграла в овертайме команду Финляндии (3:2 от) в финале чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Решающую шайбу в дополнительное время забросил форвард канадцев Ник Пол с передачи Коннора Брауна.

Благодаря этой победе Канада в 27-й раз стала чемпионом мира по хоккею. По этому показателю канадцы сравнялись со сборной СССР и России, в активе которой также значится 27 подобных титулов.

Третье место на турнире заняла команда США, обыгравшая в матче за «бронзу» Германию со счетом 6:1.

Напомним, сборная России выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде.