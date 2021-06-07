Новости спорта

18:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии

06:06, 07.06.2021
Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии
Фото: iihf.com

Сборная Канады обыграла в овертайме команду Финляндии (3:2 от) в финале чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Решающую шайбу в дополнительное время забросил форвард канадцев Ник Пол с передачи Коннора Брауна.

Благодаря этой победе Канада в 27-й раз стала чемпионом мира по хоккею. По этому показателю канадцы сравнялись со сборной СССР и России, в активе которой также значится 27 подобных титулов.

Третье место на турнире заняла команда США, обыгравшая в матче за «бронзу» Германию со счетом 6:1.

Напомним, сборная России выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также