Вице-премьер России: деньги на экологический сбор не пойдут на МСЗ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Средства, поступающие от бизнеса в качестве экологического сбора, пойдут не на финансирование заводов по энергетической утилизации отходов, а на создание сортировочных комплексов, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.



По ее словам, единственный проект по энергетической утилизации представила компания «РТ-Инвест», который хочет строить заводы в Подмосковье и Татарстане. Ни один из МСЗ еще не введен в эксплуатацию, сообщает «РИА Новости».

«Стоимость этого проекта чудовищная — 1 триллион 400 миллиардов рублей», — заявила Абрамченко и объяснила, что модель финансирования МЧЗ построена на компенсации затрат «РТ-Инвеста».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Абрамченко ранее говорила, что решение о строительстве 25 мусоросжигающих тепловых электростанций принимать пока рано.

Маргарита Головатенко