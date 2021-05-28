Вице-премьер России о новых МСЗ: «Говорить о строительстве новых заводов сейчас рано»

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в кулуарах IX Невского международного экологического конгресса рассказала, что решение о строительстве 25 мусоросжигающих тепловых электростанций принимать пока рано. Об этом сообщает ТАСС.

«Говорить о строительстве новых заводов сейчас рано», — заявила Абрамченко.

фото: realnoevremya.ru

Также она отметила, что нужно дождаться реализации пяти пилотных объектов.

«Мы не понимаем, когда появятся пять заводов по энергетической утилизации в первом этапе», — сказала она.

В конце апреля Минфин предложил отложить финансирование строительства 25 заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), пока полностью не заработают первые пять — в Казани и Подмосковье. Дочка «Ростеха», «РТ-Инвест», рассчитывает запустить их до конца 2023 года.

Алексей Нечаев