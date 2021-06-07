Глава МИД Чехии не ожидает урегулирования отношений с Россией в ближайшее время

Надеяться на урегулирование отношений Москвы и Праги — «иллюзорное представление», заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.



По его словам, Чехия находится в сложной фазе развития отношений с Россией, поэтому в ближайшее время урегулирования отношений между странами не ожидается.

Однако, как он подчеркнул, перспективы взаимодействия необходимо рассматривать. На предстоящей неделе Кулганек планирует обратиться к председателям всех политических партий, представленных в республиканском парламенте. От них ожидается назначение экспертов по вопросам внешней политики. В МИД же организуют круглые столы по теме чешско-российских отношений.

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Чехия призвала Россию перестать называть ее недружественным государством. В Праге считают, что это поспособствует снижению напряженности в двусторонних отношениях.

Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Напомним, в утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств, помимо Чехии, вошли США.

Маргарита Головатенко