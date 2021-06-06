В Казани мужчина нашел ключи от квартиры в почтовом ящике и украл телевизор

1 июня в отдел полиции в Казани обратилась жительница многоэтажного дома на улице Журналистов и рассказала, что ночью неизвестный вынес из ее квартиры телевизор на 6 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Казани.



Эксперты-криминалисты исследовали входные замки, не обнаружили следов взлома и установили, что дверь открывали «родным» ключом. Хозяйка призналась, что оставляла ключи в почтовом ящике.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники полиции установили предполагаемого вора — им оказался 64-летний ранее судимый мужчина. Подозреваемого задержали по месту жительства в Советском районе, он полностью признал свою вину.

Мужчина пояснил, что нашел ключи в почтовом ящике, вынес телевизор, а потом попросил у знакомого сдать телевизор в ломбард. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям, совершенным в городе.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко