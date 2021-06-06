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В Татарстане троих детей поставят на учет в ПДН за сломанный домофон

04:22, 06.06.2021
В Татарстане троих детей поставят на учет в ПДН за сломанный домофон
Фото: realnoevremya.ru

В Бугульме полицейские задержали детей, повредивших домофон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Стражи порядка установили, что 3 июня дети повредили линзу домофона подъездной двери дома по улице Баумана. Детей 10 и 8 лет доставили в дежурную часть. Сообщается, что школьники не состоят на учете в ПДН.

Родителей детей привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Детей поставят на профилактический учет в ПДН ОМВД России по Бугульминскому району.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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