В Татарстане троих детей поставят на учет в ПДН за сломанный домофон

В Бугульме полицейские задержали детей, повредивших домофон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Стражи порядка установили, что 3 июня дети повредили линзу домофона подъездной двери дома по улице Баумана. Детей 10 и 8 лет доставили в дежурную часть. Сообщается, что школьники не состоят на учете в ПДН.

Родителей детей привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Детей поставят на профилактический учет в ПДН ОМВД России по Бугульминскому району.



Ольга Плешкова