Кравчук считает, что российские спецслужбы причастны к инциденту с Ryanair

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спецслужбы России могут быть причастны к инциденту с самолетом Ryanair, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.



По его словам, у президента Белоруссии Александра Лукашенко нет влияния на Грецию, откуда взлетел самолет. На этом основании, считает Кравчук, работу там могли совершать только российские спецслужбы.

«Когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Вот тут, я думаю, влияние России было», — приводит его слова «РИА Новости».

Комментируя приглашение следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск, Кравчук назвал действия и высказывания Лукашенко об Украине неадекватными.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза после того, как ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство.

В конце мая из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Его задержали. Спустя время в Сети появилось видео, в котором оппозиционер заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Международная организация «Репортеры без границ» выразила опасение, что с задержанным Протасевичем жестоко обращаются. Там указали, что распространение такого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности.

Маргарита Головатенко