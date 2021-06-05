В Белоруссии заявили о подготовке ответных мер на санкции Евросоюза

Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.



По его словам, в стране надеются, что «разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси». Он рассказал, что в стране делали все для выстраивания равноправных партнерских отношений.

«Речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб», — приводит его слова RT.

Фото: pixabay.com

На днях Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство.

В конце мая из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Его задержали. Спустя время в Сети появилось видео, в котором оппозиционер заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Международная организация «Репортеры без границ» выразила опасение, что с задержанным Протасевичем жестоко обращаются. Там указали, что распространение такого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности.

Маргарита Головатенко