«Вымпелком» подписал соглашение о сотрудничестве с Иннополисом на ПМЭФ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Вымпелком» и Иннополис подписали соглашение о сотрудничестве с Иннополисом в Татарстане о внедрении новых телекоммуникационных технологий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



Еще компания подписала соглашения с Иркутской, Саратовской, Сахалинской, Тамбовской и Ярославской областями, а еще Карелией и Камчатским краем, сообщает ТАСС.

Технологии анализа больших данных на основе искусственного интеллекта помогут в реализации нацпроектов, развитии транспортной инфраструктуры и поспособствуют определению потоков и уровня миграции населения, а еще разработке инновационных программ в туристической сфере. Аудио- и видеоаналитика повысит качество госуслуг и уровень безопасности.

Внимание хотят уделить цифровизации населенных пунктов по направлениям телемедицины, безопасности дорог, цифровой образовательной среды и системе интеллектуального учета ресурсов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня Mail.ru Group, город Иннополис и особая экономическая зона «Иннополис» подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере. Mail.ru Group предоставит городу технологии, чтобы автоматизировать работу администрации и развивать поддержку онлайн-проектов этой сферы. Компания поможет внедрить цифровые решения в сферы здравоохранения и соцзащиты для того, чтобы жителям города было удобнее следить за здоровьем и получать помощь.

Маргарита Головатенко