Mail.ru Group планирует внедрение цифровых решений в Иннополисе

Mail.ru Group, город Иннополис и особая экономическая зона «Иннополис» подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере в рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня.



Планируется развивать город и регион через цифровизацию государственных и муниципальных услуг и функций органов местного самоуправления. Mail.ru Group предоставит городу технологии, чтобы автоматизировать работу администрации и развивать поддержку онлайн-проектов этой сферы. Компания поможет внедрить цифровые решения в сферы здравоохранения и соцзащиты для того, чтобы жителям города было удобнее следить за здоровьем и получать помощь.

Еще специалисты компании планируют проведение хакатонов и других образовательных мероприятий для популяризации ИТ-профессий. На базе вузов будут работать курсы подготовки IT-специалистов по различным направлениям.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее партнером ОЭЗ «Иннополис» стал образовательный портал GeekBrains.

Ранее компания Diginavis, основанная экс-министром связи России Николаем Никифоровым, вложила $100 тысяч в разработанное студентами Университета Иннополис мобильное приложение TalkNow.

Маргарита Головатенко