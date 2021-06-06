В МВД проработали правила скрытого надзора за водителями

МВД России подготовило проект приказа, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. В нем говорится, что сотрудники ГИБДД в режиме скрытого надзора смогут передвигаться на автомобиле без специальной цветографической схемы и не обязаны носить форменную одежду. Проект находится на стадии общественных обсуждений.



В режиме скрытого надзора инспекторы смогут зафиксировать нарушения, которые могут повлечь за собой ДТП. Сюда входят факты опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости, нарушения правил пользования телефоном за рулем и прочее.

Инспекторы при этом будут взаимодействовать с другими нарядами, которые в случае необходимости пресечения и оформления административного правонарушения будут останавливать автомобиль предполагаемого нарушителя.

Патрульные автомобили должны будут размещаться так, чтобы их было отчетливо видно участникам движения для своевременного пресечения правонарушения. Но разрешается разместить патрульную машину в зоне «с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».

«Умышленное создание помех для распознавания участниками дорожного движения специальной цветографической схемы, устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов патрульного автомобиля» недопустимо. Для предупреждения нарушений инспекторы смогут использовать различные предметы вплоть до манекенов, имитирующих инспекторов.

При определенном перечне неисправностей сотрудник будет иметь право требовать от водителя прекратить поездку до устранения соответствующих неисправностей или условий.

«За рубежом полномочия сотрудников правоохранительных органов в подобных ситуациях могут быть даже шире», — отметил автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с RT. — «Во многих странах мира инспектор своей властью может запретить движение автомобиля просто потому, что считает, что данный автомобиль опасен… Мне кажется, что добавление возможностей инспектору ГИБДД — это правильно. Главное, чтобы это не превращалось в беспредел со стороны ГИБДД».

Если в переданные сотруднику ГИБДД документы вложены деньги, ценные бумаги и иные предметы, их следует вернуть водителю, сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле ГИБДД разработала проект новых правил дорожного движения по расширению списка технических неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль. Инспекторы смогут выписать штраф за летнюю резину зимой и зимнюю летом. Если на грузовом авто нет шипованных шин и цепей противоскольжения, водителя так же ждет штраф.

Согласно документу, нарушениями могут стать отсутствующие или неработающие фароочистители, наличие защитных пленок на фарах, автокорректоры уровня фар. Штраф смогут выписать, если у авто нет противосолнечных козырьков и подушек безопасности, а еще за закрывающие обзор предметы. Сохраненные в памяти ошибки неисправности двигателя или АКПП тоже могут стать основанием для штрафа.

Маргарита Головатенко