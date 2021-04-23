ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения

ГИБДД разработала проект новых правил дорожного движения по расширению списка технических неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль, сообщает «Коммерсант».



Инспекторы смогут выписать штраф за летнюю резину зимой и зимнюю летом. Если на грузовом авто нет шипованных шин и цепей противоскольжения, водителя так же ждет штраф.

Согласно документу, нарушениями могут стать отсутствующие или неработающие фароочистители, наличие защитных пленок на фарах, автокорректоры уровня фар. Штраф смогут выписать, если у авто нет противосолнечных козырьков и подушек безопасности, а еще за закрывающие обзор предметы. Сохраненные в памяти ошибки неисправности двигателя или АКПП тоже могут стать основанием для штрафа.

В легковые автомобили нельзя будет встроить «конструкций из стали или аналогичных материалов», которые выступают перед линией бампера. Будет запрещено эксплуатировать машину, один из бамперов которой поврежден так, что внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов авто и может нанести травму пешеходу.

Проект поправок находится на изучении в Аналитическом центре при правительстве России. Предположительно, поправки вступят в силу 1 марта 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2021 года МВД РФ планирует ввести новый перечень нарушений, при которых нельзя будет использовать транспортное средство. Одно из новшеств — запрет на езду на летней резине зимой, а на зимней — летом.

Маргарита Головатенко