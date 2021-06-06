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Канделаки обвинила Слуцкого в «женской склочности» из-за его слов в эфире Первого канала

09:41, 06.06.2021 4
Канделаки обвинила Слуцкого в «женской склочности» из-за его слов в эфире Первого канала
Фото: realnoevremya.ru

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в эфире Первого канала.

Рулевой казанцев выступил в роли комментатора матча между сборными России и Болгарией. В одном из моментов Слуцкий напомнил зрителям об ошибке Канделаки, которая однажды перепутала Сердара Азмуна с Магомедом Оздоевым.

Тренер «Рубина» сказал: «Киркоров перепутал Фернандеса с Оздоевым? Ничего страшного. Певцу простительно. Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да…».

«На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется. Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала — каналу», — написала Канделаки в телеграм-канале.

Ранее футбольная общественность возмутилась тем, что пришедший на тренировку сборной России певец Филип Киркоров перепутал Марио Фернандеса с Магомедом Оздоевым, назвав последнего именем первого.

Напомним, ранее Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, где заявил о своей любви к Казани.

СпортФутбол
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    Типичный пример женской логики. Мол, мы профессиональные, сильные, равноправные, мы даже лучше мужчин). А если что-то пошло не так - это вы мужчины мелочные, гадкие, позорники.
    Шатается кресло а, Канделики? Иначе бы никто бы на слова Слуцкого не обратил внимания, без вашего умнейшего комментария))
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    Анонимно 06 июн
    Постебали грузинское самолюбие
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  • Анонимно 06 июн
    Всё верно подметила Канделаки про вечно плачущего в эфире и СМИ Лёне Голубкове. Женский певец Слуцкий открыто поющий в Ютуб о пятерне Дзюбы, что от него ещё ждать.
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  • Анонимно 05:35
    Разве Канделаки хотя бы плохенькая спортсменка? Что она вообще делает на спортивном канале? Пусть едет в Грузию агитировать детей в артисты.
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