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Слуцкий в «Вечернем Урганте»: «Казань — это Москва, только без пробок»

07:19, 20.05.2021 6
Слуцкий в «Вечернем Урганте»: «Казань — это Москва, только без пробок»
Фото: vk.com/vecherniy.urgant

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

За 12 минут эфирного времени рулевой казанцев станцевал, рассказал о праздновании своего дня рождения и выходе команды в еврокубки по итогам сезона. Также Слуцкий расхвалил Казань, сравнив его с Москвой.

«Это топ город. Всех приглашаю. Как Москва, но только без пробок. Идеальное место на планете. Чистый, уютный, со своим национальным колоритом и хорошей погодой», — заявил Слуцкий.

По его словам, он любит гулять по Кремлевской набережной, ходить в местные театры и восхищается театром кукол «Экият».

Напомним, в мае этого года Слуцкому исполнилось 50 лет. В честь юбилея казанский «Рубин» выпустил видеоролик, попавший в тренды видеохостингов.

СпортФутболОбщество
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Как Москва, но только без пробок." Ну мы наверное в разных Казанях живём.
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    Анонимно 20 май
    все относительно....))))))))))))))
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  • Анонимно 20 май
    Казанские пробки - это ностальгия московских водил по ушедшей натуре...
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  • Анонимно 20 май
    "Чистый и уютный" ??? :))
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  • Анонимно 20 май
    В Москве похоже несколько лет небыл. А в Казани 8-9бальные пробки и не пробки вовсе
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  • Анонимно 20 май
    Началась перепись нытиков. Казань - топовый город, и это правда. Пробок таких как были в начале нулевых давно нет, все спокойно. Дороги отстроили отличные, парки и скверы шикарные, набережные прекрасные. Но нытье у нашего народа в крови. Сами у себя на дачах бурьян убрать не могут. ленятся. А в городе их каждая пылинка видите ли не устраивает. Хозяйственнички.
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