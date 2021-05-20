Слуцкий в «Вечернем Урганте»: «Казань — это Москва, только без пробок»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

За 12 минут эфирного времени рулевой казанцев станцевал, рассказал о праздновании своего дня рождения и выходе команды в еврокубки по итогам сезона. Также Слуцкий расхвалил Казань, сравнив его с Москвой.

«Это топ город. Всех приглашаю. Как Москва, но только без пробок. Идеальное место на планете. Чистый, уютный, со своим национальным колоритом и хорошей погодой», — заявил Слуцкий.

По его словам, он любит гулять по Кремлевской набережной, ходить в местные театры и восхищается театром кукол «Экият».

Напомним, в мае этого года Слуцкому исполнилось 50 лет. В честь юбилея казанский «Рубин» выпустил видеоролик, попавший в тренды видеохостингов.