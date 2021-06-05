В Татарстане задержали подозреваемого в избиении жены и фельдшера скорой

В Татарстане сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на фельдшера скорой помощи, им оказался 50-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД по РТ.



Инспекторы установили, что мужчина был пьян и побил супругу, которая вызвала бригаду скорой помощи. Мужчина агрессивно встретил прибывших врачей. Сперва он нецензурно выражался, а затем побил одну из фельдшеров.

Обеих пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали. По этому факту проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

В марте в Апастовском районе Татарстана на три года и два месяца отправили в колонию 40-летнего жителя деревни Ясашно-Барышево, которого признали виновным в избиении своих детей и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Маргарита Головатенко