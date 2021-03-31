В Татарстане на три года посадили отца, избивавшего детей за спрятанные алкоголь и спички

В Апастовском районе Татарстана на три года и два месяца отправили в колонию 40-летнего жителя деревни Ясашно-Барышево, которого признали виновным в избиении своих детей и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Следствие установило, что с декабря 2018 года по май 2020 года отец в пьяном состоянии не раз оскорблял и избивал двух дочерей и сына за то, что они прятали от него спиртное и спички. Также отец мешал сыну делать уроки при включенном свете.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана поддержала обвинение. В суде мужчина вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что жительницу Татарстана обвиняют в истязании приемной дочери.

Ольга Плешкова