Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах

Власти Москвы подготовили меры, регулирующие катание на электросамокатах, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



По его словам, электросамокаты, используемые на проезжей части, будут контролироваться ГИБДД, в пешеходных зонах на этом виде транспорта можно будет двигаться со скоростью пешеходного потока, а скорость прокатного транспорта будет ограничена до 25 км в час.

Лискутов отметил, что скорость 25 км в час выбрана исходя из радиуса колес и по соображениям безопасности: у водителя электросамоката нет средств защиты, как у водителя мотоцикла, например.

Еще с компаниями по прокату электросамокатов договорились о внедрении технических решений специальных зон сниженной скорости. Так, если самокат окажется в Парке Горького, он не сможет разогнаться до более чем 15 км в час. В столице таких зон сейчас больше 50, и их число только будет увеличиваться, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов. Их рекомендуется оснастить номерными знаками и внести в ПДД.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил в максимально короткие сроки разработать правила пользования этим видом транспорта. Среди мер: снизить скорость до 15 км/ч и запретить движение самокатов по автомобильным дорогам ночью.

Маргарита Головатенко