В Татарстане на браконьера возбудили уголовное дело за ловлю рыбы на акватории Камы

Фото: МВД по РТ

Сотрудники полиции в Татарстане установили, что на акватории реки Кама Куйбышевского водохранилища в Алексеевском районе мужчина незаконно ловил рыбу, сообщает МВД по РТ.



Фото: МВД по РТ

Акватория Камы — место нереста рыб и носит статус особо охраняемой территории. Мужчина незаконно ловил рыбу с помощью капроновой рыболовной сети, находясь на дюраль-алюминиевой лодке с веслами. Сотрудники полиции установили, что мужчина ловил рыбу запрещенным способом рыболовства. В ходе осмотра у него изъяли лодку, две рыболовные сети и несколько видов добытой рыбы: лещ, карась, судак, окунь.

Фото: МВД по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Максимальный срок лишения свободы за это преступление — два года.

В мае полицейские в Менделеевском районе Татарстана установили двух браконьеров, которые занимались незаконным ловом рыбы при помощи рыболовной сети длиной 90 м.

Маргарита Головатенко