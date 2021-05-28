На Каме в Татарстане поймали двоих браконьеров, ловивших рыбу сетями

Полицейские в Менделеевском районе Татарстана установили двух браконьеров, которые занимались незаконным ловом рыбы при помощи рыболовной сети длиной 90 м. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Браконьеры ловили рыбу, находясь в акватории Камы, являющейся особо охраняемой территорией и местом нереста рыбы.

Во время осмотра полицейские изъяли трехстенную сеть, безмоторную надувную лодку, крюки для зацепа, а также лещей общим весом 16 кг. Разрешения на ловлю рыбы у мужчин не было.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Татарстане за «браконьерские связи» задержан директор госзаказника «Свияжский». Его задержали накануне по делу о создании условий для браконьерского лова рыбы в промышленных масштабах. МВД Татарстана попросило запрета определенных действий для директора госзаказника «Свияжский».

Ольга Плешкова