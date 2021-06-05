Рогозин: создание системы «Сфера» обойдется в 0,8 трлн рублей
Создание системы «Сфера» обойдется в 0,8 трлн рублей, из которых 500 млрд — внебюджетные средства, сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-2021.
По его словам, в «Роскосмосе» рассматривают возможность вхождения в капитал его предприятий отдельных частных компаний, соинвестирующих в развитие группировки, сообщает ТАСС.
Ранее глава «Роскосмоса» анонсировал создание к концу 2022 года принципиально нового космического аппарата, который разрабатывается в рамках проекта «Сфера».
Рогозин заявлял, что очередной пуск ракеты «Союз-2» с британскими спутниками связи запланирован на 1 июля с космодрома Восточный.
Справка
«Сфера» — программа комплексного развития космических информационных технологий до 2030 года. Предполагает включение в себя космических проектов в различных областях.
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