Рогозин рассказал, когда состоятся ближайшие запуски ракет

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что очередной пуск ракеты «Союз-2» с британскими спутниками связи запланирован на 1 июля с космодрома Восточный. Об этом он написал в своем telegram-канале.

30 июня состоится пуск грузового корабля «Прогресс» с Байконура — он отправится на МКС.

В прошлом году гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заработал 83,11 млн рублей. Для сравнения, в 2019 году его доход составил 44,13 млн рублей, а в 2018 году — 29,5 млн рублей.

Алексей Нечаев