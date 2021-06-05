В Казани полиция не задержала никого из участников массовой драки в Юдино

В казанском поселке Юдино ночью произошла массовая драка. По данным СМИ, около 10 человек устроили разборки, местные жители вызвали полицию, однако участники усели покинуть место до приезда правоохранительных органов.



Для поиска был объявлен план «Перехват». Сообщалось, что молодые люди уехали на двух автомобилях: «Лада» и Ford.

Как прокомментировали в УВД Казани «Реальному времени», полиция никого не задержала. План «Перехват» уже отменен.



В ночь с 25 на 26 мая массовая драка произошла в студенческом общежитии Казанского (Приволжского) федерального университета. Один из участников драки родом из Туркменистана. В ходе конфликта был применен перцовый баллончик.

Ольга Плешкова