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В Казани полиция не задержала никого из участников массовой драки в Юдино

13:35, 05.06.2021 1
В Казани полиция не задержала никого из участников массовой драки в Юдино
Фото: realnoevremya.ru

В казанском поселке Юдино ночью произошла массовая драка. По данным СМИ, около 10 человек устроили разборки, местные жители вызвали полицию, однако участники усели покинуть место до приезда правоохранительных органов.

Для поиска был объявлен план «Перехват». Сообщалось, что молодые люди уехали на двух автомобилях: «Лада» и Ford.

Как прокомментировали в УВД Казани «Реальному времени», полиция никого не задержала. План «Перехват» уже отменен.

В ночь с 25 на 26 мая массовая драка произошла в студенческом общежитии Казанского (Приволжского) федерального университета. Один из участников драки родом из Туркменистана. В ходе конфликта был применен перцовый баллончик.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:44
    Обычное дело - молодые самцы выясняют кто из них альфа-самец.
    И так во всем мире.
    Только культура и воспитание сглаживают эту вечную борьбу самцов за лидерство и самок.
    Современная потребительская женская цивилизация постепенно избавляется от самцов-лидеров в классическом виде.
    Теперь альфа-самец это тот у кого деньги и власть.
    Ответить
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