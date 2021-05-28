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В общежитии КФУ произошла массовая драка

17:25, 28.05.2021 3
В общежитии КФУ произошла массовая драка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В студенческом общежитии Казанского (Приволжского) федерального университета произошла массовая драка. Здание находится на улице Красной Позиции. Информацию подтвердили в пресс-службе КФУ. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая.

«Университет в курсе произошедшего, обстоятельства выясняются», — отметили в пресс-службе вуза.

фото: Максим Платонов (архив)

СМИ пишут, что один из участников драки родом из Туркменистана. Также в ходе конфликта мог применяться перцовый баллончик.

В конце апреля в центре Казани произошла массовая драка между футбольными болельщиками. Происшествие случилось на улице Баумана около заведения «Урюк».

Алексей Нечаев
 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 28 май
    похоже понаехавшие что то или кого то не поделили с жителями из Татарстана.
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  • Анонимно 28 май
    Каждое третье преступление в московской области совершается мигрантами. Мы тоже двигаемся в этом направлении.
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  • Анонимно 29 май
    Не факт, что инициаторами были не местные (россияне)
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