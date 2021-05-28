В общежитии КФУ произошла массовая драка

В студенческом общежитии Казанского (Приволжского) федерального университета произошла массовая драка. Здание находится на улице Красной Позиции. Информацию подтвердили в пресс-службе КФУ. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая.

«Университет в курсе произошедшего, обстоятельства выясняются», — отметили в пресс-службе вуза.

фото: Максим Платонов (архив)

СМИ пишут, что один из участников драки родом из Туркменистана. Также в ходе конфликта мог применяться перцовый баллончик.

В конце апреля в центре Казани произошла массовая драка между футбольными болельщиками. Происшествие случилось на улице Баумана около заведения «Урюк».

Алексей Нечаев