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На фестивале «Изге Болгар жыены» в Татарстане озвучили планы строительства соборной мечети в Казани

09:17, 05.06.2021 4
На фестивале «Изге Болгар жыены» в Татарстане озвучили планы строительства соборной мечети в Казани
Фото: dumrt.ru

На фестивале «Изге Болгар жыены» в Болгаре Спасского района Татарстана озвучили планы строительства соборной мечети, административного корпуса Мухаммадии и центра рукописей. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Также капитальный ремонт проведут на трех дорогах: Казань — Болгар, Самара — Болгар и Ульяновск — Болгар.

Фестиваль «Изге Болгар жыены» посвящен Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10:05
    Озвучили планы и все?
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  • Анонимно 10:33
    Хорошее дело.
    Когда Б-г, Аллах один для ВСЕХ 7 миллиардов людей на малюсенькой планетке Земля.
    И дороги хорошее дело.
    И храмы, синагоги, мечети хорошее дел.
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  • Анонимно 13:17
    Всё нужное построили уже?
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  • Анонимно 14:03
    Если это поможет покончить с коррупцией и прочими преступлениями
    в нашем регионе, то кто против?
    АЛЛАХ всё видит и его не обмануть ложью в набожность!
    Только нравственная чистота и человеческая справедливость
    вознесут мусульманина в РАЙ.
    Как могло совершиться огромное кощунство и святотатство
    в священный месяц Рамадан когда мусульмане Кыргызстана и Тоджикистона
    начали убивать друг друга? И только благодаря ВЛАДИМИРУ Владимировичу Путину они прекратили это делать. Как мог мусульманин из 157 школы
    начать расстреливать учеников на уроке родного языка?
    Как говорит русская поговорка - На БОГА надейся, но и сам не плошай!

    Не со строительства чего-либо надо начинать, а с спросить с себя.
    Не обманул ли ты кого, не сделал ли ты ему подлость?
    Это очень трудно - с себя спросить, но ведь любая большая дорога
    начинается с первого шага.
    А так да по количеству мечетей мусульман Кыргызстана и Тоджикистона
    нам их догонять и догонять. Только вот кроме мечетей у них ничего
    скоро не останется - все ихние жители убегают из родных мест
    к "русским оккупантам", которых они у себя успешно выгнали!
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