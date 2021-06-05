На фестивале «Изге Болгар жыены» в Татарстане озвучили планы строительства соборной мечети в Казани
На фестивале «Изге Болгар жыены» в Болгаре Спасского района Татарстана озвучили планы строительства соборной мечети, административного корпуса Мухаммадии и центра рукописей. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Также капитальный ремонт проведут на трех дорогах: Казань — Болгар, Самара — Болгар и Ульяновск — Болгар.
Фестиваль «Изге Болгар жыены» посвящен Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.
комментарии
Когда Б-г, Аллах один для ВСЕХ 7 миллиардов людей на малюсенькой планетке Земля.
И дороги хорошее дело.
И храмы, синагоги, мечети хорошее дел.
в нашем регионе, то кто против?
АЛЛАХ всё видит и его не обмануть ложью в набожность!
Только нравственная чистота и человеческая справедливость
вознесут мусульманина в РАЙ.
Как могло совершиться огромное кощунство и святотатство
в священный месяц Рамадан когда мусульмане Кыргызстана и Тоджикистона
начали убивать друг друга? И только благодаря ВЛАДИМИРУ Владимировичу Путину они прекратили это делать. Как мог мусульманин из 157 школы
начать расстреливать учеников на уроке родного языка?
Как говорит русская поговорка - На БОГА надейся, но и сам не плошай!
Не со строительства чего-либо надо начинать, а с спросить с себя.
Не обманул ли ты кого, не сделал ли ты ему подлость?
Это очень трудно - с себя спросить, но ведь любая большая дорога
начинается с первого шага.
А так да по количеству мечетей мусульман Кыргызстана и Тоджикистона
нам их догонять и догонять. Только вот кроме мечетей у них ничего
скоро не останется - все ихние жители убегают из родных мест
к "русским оккупантам", которых они у себя успешно выгнали!